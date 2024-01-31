В Цхинвале организовали выставку, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда

Экспозиция будет открыта до 9 февраля

ЦХИНВАЛ, 31 января. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда, где представлена историческая фотохроника блокадного города, открылась в фойе Юго-Осетинского государственного университета (ЮОГУ) в Цхинвале, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Выставка приурочена к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Здесь представлена фотохроника тех трагических событий, всего около 60 картин, на которых отражена жизнь блокадного города, которая длилась 872 дня", - сказали в вузе.

Собеседник агентства отметил, что экспозиция организована Русским центром фонда "Русский мир" ЮОГУ и будет открыта до 9 февраля, за это время выставку смогу посмотреть все желающие.

"Ежедневно за время работы экспозиции для учащихся школ будет проводиться исторический экскурс. Сколько дней длилась блокада, как выживали ленинградцы, как проходило полное освобождение города в ходе операции "Искра" - школьникам рассказывает заместитель руководителя Русского центра фонда "Русский мир" ЮОГУ Лали Кокоева", - уточнили в пресс-службе ЮОГУ.

Блокада Ленинграда

27 января исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда, которая продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в Петербурге как День Ленинградской Победы.