Документальный фильм об ополченцах ЛНР выйдет на экраны в сентябре 2024 года

Фонд поддержки регионального кинематографа также оказал помощь 60 документальных картинами

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 31 января. /ТАСС/. Документальный фильм о жизнях и судьбах ополченцев из Луганской Народной Республики выйдет на российские экраны в сентябре 2024 года, проект режиссера из Краснодара Валерия Тимощенко получил поддержку Фонда поддержки регионального кинематографа. Об этом в кулуарах кинофорума "Новый вектор" сообщил ТАСС генеральный продюсер фонда Дмитрий Якунин.

"В этом году мы поддержали проект про луганских ополченцев, которые с 2014 года воюют за свою страну, за свою родную землю. Режиссер из Краснодара, он наблюдает за ними уже на протяжении 10 лет, Валерий Тимощенко. Он регулярно выезжает на съемки и у него уже очень много материалов, архивов. <...> Фильм выйдет в сентябре 2024 года. На данный момент еще ведутся съемки, к монтажу приступят летом", - сообщил он.

Якунин также рассказал, что в 2024 году фонд также оказал поддержку 60 документальным картинам, производство которых осуществлялось 39 регионами России.

"Также будет выпущено где-то к середине года много фильмов: 10 альманахов, 50 отдельных новелл, посвященных актуальным трендам регионов России. Итого: 60 фильмов, которые поддержал фонд, выйдут на экраны, на фестивали, в кинопрокат, на онлайн-платформах", - добавил Якунин.

В рамках кинофорума "Новый вектор", который проходит в Алтайском крае с 31 января по 3 февраля, эксперты фильмографии обсуждают и сибирские кинокластеры. По словам Якунина, в каждом из 10 регионов Сибирского федерального округа есть потенциал, свои особенности и уникальность: природная, культурная и географическая.