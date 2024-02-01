В Алтайском крае весной 2024 года откроется первая анимационная студия

Работать в ней начнут выпускники кафедры графического дизайна Алтайского государственного института культуры

БЕЛОКУРИХА, /Алтайский край/, 1 февраля. /ТАСС/. Первая профессиональная анимационная студия в Алтайском крае начнет работу весной 2024 года. Об этом ТАСС сообщил креативный продюсер студии Максим Маркин в кулуарах кинофорума "Новые вершины".

"Это будет первая профессиональная студия в регионе, с профессиональными амбициями и перспективами. Мы хотим сотрудничать с "Союзмультфильмом", то есть делать с ними совместные проекты. <...> В сентябре этого года мы хотим провести первый фестиваль анимационный. И "Союзмультфильм", "Мельница" нас уже поддержали. Они написали, что будут проводить там [на фестивале] мастер-класс, обучение, предоставят брендовые вещи победителям", - сообщил Маркин, добавив, что называться студия будет "Аниматерра".

Он также отметил, что студия будет открыта на базе Алтайского государственного института культуры (АГИК). Работать в ней начнут выпускники кафедры графического дизайна.

"Они [партнеры] должны встретиться с нашими ребятами и посмотреть. В конце этого полугодия как раз каждый, кто является студентом на данный момент, будет снимать по два мультфильма. Один - обычная, жанровая история для того, чтобы показать, как они могут работать над сериалами-мультфильмами. Второй - авторский, по легендам и мифам древнего Алтая", - добавил Маркин, сообщив, что презентация первых работ состоится в начале лета этого года.

Анимация студии будет в разных стилях: пластилиновая, песочная, кукольная или компьютерная. Все художники - амбициозные, отмечает продюсер. Он также добавил, что по приглашению "Союзмультфильма" в марте этого года делегация от Алтайского края, представляющая студию, поедет на XXIX Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале.

О форуме

Организатор форума "Новые вершины" - Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Алтайского края. Мероприятие проходит в городе-курорте Белокуриха с 31 января по 3 февраля. Впервые форум регионального кино "Новый вектор" прошел 28 июня - 1 июля 2023 года в Калининграде и Светлогорске.