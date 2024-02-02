В Костромской области музей Островского "Щелыково" выпустил книгу о жизни драматурга

Презентация первого тома издания прошла в Москве

ТАСС, 2 февраля. Музей-заповедник "Щелыково" в Костромской области, на территории которого расположена усадьба Александра Островского, выпустил книгу о драматурге. Презентация первого тома научного труда сотрудницы музея Ирины Едошиной "А. Н. Островский. Летопись жизни и творчества" состоялась в Москве, сообщила ТАСС директор музея-заповедника Анна Родионова.

"Вышел первый том научного труда ведущего научного сотрудника музея-заповедника "Щелыково" доктора культурологии, профессора кафедры истории Костромского государственного университета Ирины Анатольевны Едошиной - издание "А. Н. Островский. Летопись жизни и творчества. Хроника, документы, свидетельства современников, библиография. 1740-1860". Книга вышла к 200-летнему юбилею драматурга", - рассказала Родионова.

В книге в хронологическом порядке представлены факты из жизни Островского, много свидетельств современников, приводятся сведения из документов, писем, дневниковых записей, прессы. "Первый том "Летописи" открывают статьи о костромских предках Островского. Прадед писателя был священником в селе Остров Нерехтского уезда. От этого топонима и произошла фамилия рода", - уточнила Родионова.

Презентация книги проходила в Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля в Москве, так как одним из рецензентов выступил директор музея Дмитрий Бак. Книга вышла в издательстве "Время", генеральный директор издательства Борис Пастернак принял участие в презентации.

Также Едошину поддержали потомки драматурга по линии сына Александра. Музей и издательство уже начали работу над выпуском второго и третьего томов "Летописи". Выход книг запланирован на конец 2024 года и 2025 год.