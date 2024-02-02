Проведение фестиваля "Нашествие" в Калужской области перенесли на 2025 год

По словам организаторов, приобретенные билеты будут автоматически действительны для будущего мероприятия

КАЛУГА, 2 февраля. /ТАСС/. Музыкальный рок-фестиваль "Нашествие", который должен был пройти летом 2024 года в Калужской области, перенесли на более поздний срок. Планируется, что мероприятие пройдет в 2025 году, сообщили организаторы в официальной группе фестиваля в "ВКонтакте".

"С сожалением объявляем, что мы вынуждены перенести фестиваль на следующий год. Особенно больно делать это в год 25-летия любимого фестиваля, но, увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала - это невыполнимая задача и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях", - говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что купленные билеты будут автоматически действительны для будущего мероприятия.

Фестиваль "Нашествие" планировалось провести 26-28 июля 2024 года в окрестностях деревни Аристово Боровского района Калужской области. Последний раз "Нашествие" проводили в 2019 году в Тверской области.