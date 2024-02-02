Донецкий академический симфонический оркестр впервые выступил в Астрахани

Концерт был посвящен 80-летию снятия блокады Ленинграда

АСТРАХАНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Один из старейших музыкальных коллективов Донбасса - Донецкий академический симфонический оркестр им. С.С. Прокофьева впервые выступил в Астрахани. Концерт был посвящен 80-летию снятия блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

"В Астрахани впервые выступил Донецкий академический симфонический оркестр им. Сергея Прокофьева. Концерт, посвященный 80-летию снятия фашистской блокады Ленинграда, состоялся в Астраханской филармонии. Также на сцене выступил московский скрипач Петр Лундстрем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Донецкий академический симфонический оркестр им. С.С. Прокофьева - один из старейших музыкальных коллективов Донбасса, ему 90 лет. Московский скрипач Лундстрем уже более пяти лет сотрудничает с музыкантами из Донецка и дал уже более 100 концертов на всей линии фронта. По словам художественного руководителя Донецкой государственной филармонии Александра Парецкого, в оркестре 18 человек стали участниками СВО, двое из них погибли, защищая Донбасс и Россию.

Как уточнили в пресс-службе регионального министерства культуры, в исполнении оркестра прозвучала музыка М. Глинки, П. Чайковского, Д. Шостаковича, Дж. Россини и других композиторов. Концерт прошел в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана "Большие гастроли". Оркестр также выступит в Элисте и Волгодонске.

Блокада Ленинграда

27 января исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда, которая продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду советской армии удалось 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в Петербурге как День Ленинградской Победы.