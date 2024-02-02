В Москве пройдет фестиваль осетинских пирогов

Он пройдет в рамках праздничной недели, которая запланирована с 9 по 15 октября

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Фестиваль осетинских пирогов пройдет в Москве в октябре в рамках празднования 250-летия присоединения Осетии к России, 240-летия со дня основания Владикавказа и 100-летия автономии республики. Об этом на пресс-конференции сообщила вице-премьер Северной Осетии Альбина Плаева.

"Проведение фестиваля осетинских пирогов в Москве было идеей администрации местного самоуправления Владикавказа. На эти цели был получен грант в Фонде культурных инициатив на 6,5 млн рублей и еще направят 3 млн рублей от муниципалитета. Праздник должен получиться грандиозным", - сказала Плаева.

Изначально планировалось провести фестиваль в парке Горького, но из-за работ по реконструкции площадку поменяли. Сейчас рассматривается парк искусств "Музеон" и другие.

Фестиваль пройдет в рамках праздничной недели в Москве, которая запланирована с 9 по 15 октября. Мероприятия пройдут в Зарядье, а также на исторической сцене Большого театра. Помощь в организации праздничной недели в Москве оказывает уроженец Северной Осетии, маэстро Валерий Гергиев. "Мы соберем все наши лучшие номера, чтобы в полной мере поделиться с гостями и жителями Москвы нашей культурой", - отметила Плаева.

Масштабная программа рассчитана на весь год.

В Северной Осетии основные события пройдут в июле. В течение нескольких дней для жителей и гостей республики откроются народные гулянья, ярмарки народных художественных промыслов и предприятий республики, мастер-классы, выставки, демонстрирующие достижения республики. Также в честь праздничной даты в этом году в московском метро будет запущен тематический поезд, посвященный Северной Осетии.