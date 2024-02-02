В Псковском Кремле завершили реставрацию Пороховых погребов XII века

Помещения могут использовать для проведения лекций, форумов, мастер-классов, концертов

ПСКОВ, 2 февраля. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрационные работы в "Пороховых погребах" XII-XIX веков, являющихся объектом культурного наследия федерального значения, и входящем в состав ансамбля Псковского Кремля. Об этом сообщила пресс-служба АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)".

"Полностью завершены ремонтно-реставрационные работы на памятнике архитектуры "Пороховые погреба" Псковского Кремля. Пороховые погреба или Зелейная палата в Кремле, где хранился порох, восстанавливались в ХХ веке. Работы не были завершены. Несколько десятилетий памятник стоял заброшенный, с протекающей кровлей, мокрыми стенами, пораженными грибком", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, летописные известия о палате относятся к 1562 и 1609 годам: Петр I, готовясь к Северной войне в начале XVIII века, приказал засыпать обветшавшие стены и башни в Пскове и устроить бастионы. Остатки насыпей можно видеть и сейчас в Псковском Кремле, а также в других районах города.

"Работы по созданию проекта ремонтно-реставрационных работ Пороховых погребов начались полтора года назад. Год потребовался на проведение работ. В памятнике федерального значения из архитектурного ансамбля Псковского Кремля теперь есть вентиляция, свет, тепло, водопровод, канализация. Полностью преобразились интерьеры. Они решены в историческом ключе. Заново устроены полы, удалена кафельная плитка, установлены чугунные батареи с декоративным оформлением, аутентичные окна и дверные заполнения, сложная многофункциональная подсветка", - говорится в сообщении.

Здание насчитывает три этажа. Его общая площадь составляет 800 кв. м. Помещения могут использоваться для проведения лекций, форумов, мастер-классов, концертов. "Сейчас это образцовое историческое пространство, приспособленное для работы Псковской епархии с молодежью", - добавили в пресс-службе.