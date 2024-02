Умер актер Карл Уэзерс, сыгравший Аполло Крида в "Рокки"

Ему было 76 лет

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Американский актер Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида в серии фильмов "Рокки" (Rocky), умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила семья актера.

"С глубокой печалью мы сообщаем о смерти Карла Уэзерса. Он мирно умер во сне в четверг, 1 февраля 2024 года. Карл был исключительным человеком, прожившим необыкновенную жизнь. Благодаря своему вкладу в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и был признан во всем мире и многими поколениями. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом", - приводит портал Deadline заявление семьи.

Уэзерс снялся в таких фильмах, как "Близкие контакты третьей степени" (Close Encounters of the Third Kind, 1977), "Хищник" (Predator, 1987), "Счастливчик Гилмор" (Happy Gilmore, 1996), а также в сериалах "Скорая помощь" (ER, 1994-2009), "Ясновидец" (Psych, 2006-2014) и "Мандалорец" (The Mandalorian, 2019 - н. в.).