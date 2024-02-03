В Кириллове на выставке покажут личные предметы Пушкина и Батюшкова

Часть экспонатов намерены отреставрировать

ТАСС, 3 февраля. Уникальные предметы, принадлежавшие поэтам Александру Пушкину и Константину Батюшкову, покажут на выставке в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике к 225-летию со дня рождения Пушкина и в год 100-летия музея. Экспонаты доставят в Кириллов из нескольких музеев России, а несколько портретов и икону отреставрируют в кирилловской мастерской перед экспозицией на выставке "Философ резвый и пиит", сообщили ТАСС в музее-заповеднике.

"Впервые на вологодской земле будет организован выставочный проект под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России "Философ резвый и пиит", который, в том числе расскажет историю взаимоотношений и творческих связей выдающихся деятелей конца XVIII - середины XIX столетий Александра Пушкина и Константина Батюшкова. Константин Николаевич - поэт, который, по словам Виссариона Белинского, "много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно", - сказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов, чьи слова привела пресс-служба музея. По мнению гендиректора, выставка может стать поворотным моментом в интерпретации образа Батюшкова на его родной вологодской земле.

Как рассказала ТАСС заместитель директора музея Светлана Смирнова, для выставки в Кириллов доставят экспонаты партнеров-участников проекта. Это подлинные предметы, цифровые копии, иконы, картины, рисунки, иллюстрации, прижизненные издания книг с личными подписями авторов, письма Батюшкова к отцу и сестрам. В частности, будет показан колокольчик для вызова слуг, который принадлежал нескольким поколениям Батюшковых и самому поэту, хранился в их усадьбе в селе Даниловском близ Устюжны Вологодской области. Последний хозяин усадьбы Федор Батюшков подарил его своему другу Александру Куприну в 1906 году. Во время эвакуации в Великую Отечественную войну в Устюжну приехала к родственникам первая жена Куприна Мария Карловна, ранее она часто бывала в этих местах. Ее поселили в своей квартире учителя Бересневы, которым она подарила этот колокольчик перед возвращением в Москву в 1943 году, приложив к нему удостоверяющую запись. Сейчас он хранится в Устюженском краеведческом музее.

Уникальные экспонаты

Несколько экспонатов перед выставкой отреставрируют в мастерской Кирилло-Белозерского музея. Это икона "Святые равноапостольные Константин и Елена", принадлежавшая Константину Батюшкову. "Эта икона - благословение Константину Николаевичу от деда Льва Андреевича Батюшкова. В наш музей она поступила из фондов Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук, и в настоящее время находится на реставрации в музейной мастерской по темперной живописи. Экспонат от 1788 года. Реставраторам предстоит кропотливая работа по восстановлению памятника, по всей его поверхности наблюдаются крупные сколы, потертости, царапины и утраты красочного слоя", - сказала Смирнова.

Помимо иконы, в Кириллове отреставрируют еще четыре ценных экспоната - это портреты Константина Батюшкова, его отца и деда, датируемые 1750-ми и 1780-ми годами, а также портрет Пушкина от 1939 года. Это копия с оригинала работы Ореста Кипренского, которую выполнил Александр Корин. Портреты поступили для выставки также из Пушкинского дома. Все они имеют следы загрязнений, утраты красочного слоя, деформации подрамников, сколы левкаса, поэтому будут отреставрированы. Сразу после этого портреты впервые представят публике на выставке "Философ резвый и пиит". Экспозиция откроется в середине апреля и проработает до конца июня.

В проекте примут участие Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Российская национальная библиотека, Государственный исторический музей, Всероссийский музей Пушкина, Государственный музей А.С. Пушкина, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Устюженский краеведческий музей, Вологодский музей-заповедник, "Музейное агентство" литературно-художественного музея-усадьбы "Приютино".