Умер солист "Геликон-оперы" Дмитрий Овчинников

Ему было 50 лет

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Солист "Геликон-оперы" Дмитрий Овчинников умер в возрасте 50 лет, сообщает сайт театра.

"Это огромная утрата для всего театрального мира - Дима был незаурядным Артистом, любимцем московской публики, человеком с потрясающим чувством юмора и тонкой душой. <...> С 2001 года он радовал зрителей своими удивительными воплощениями на сцене "Геликона", где он исполнил множество ролей, каждая из которых стала шедевром", - написали коллеги.

Они отметили актерский дар Овчинникова и уникальный тембр голоса. Среди образов актера на сцене - Дон Бартоло в "Севильском цирюльнике", Варлаам в "Борисе Годунове", Буря-Богатырь в "Кащее Бессмертном", Священник в "Леди Макбет Мценского уезда", Малюта Скуратов в "Царской невесте", Кухарка в "Любви к трем апельсинам", Додон в "Золотом петушке" и многие другие.

"Дима был фантастическим артистом кино - в фильмах он создал множество характерных ролей, участвовал в съемках короткометражного фильма "Окна нашего дома", который был снят в рамках благотворительного проекта "Театротерапия". Он помогал всем, кого встречал на своем пути", - говорится в сообщении. Коллеги выразили соболезнования родителям и родным артиста.

3 февраля в церкви Большое Вознесение прошла церемония прощания и отпевание Овчинникова.

Дмитрий Овчинников родился 6 апреля 1973 года в Москве. Окончил Московский государственный университет искусств и был принят в оперную труппу Московского музыкального театра "Геликон-опера". Участвовал в ряде международных конкурсов. Фильмография актера насчитывает более 60 проектов, в том числе - "Склифосовский", "Достоевский", "Молодежка", "Заповедник", "Ивановы-Ивановы", "Универ. Новая общага", "Триггер-2".