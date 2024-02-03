Автор книги "Слово пацана" считает, что негатив к сериалу связан с его популярностью

Роберт Гараев отметил, что не понимает, почему тема сериала стала популярной среди подростков - он ожидал, что история вызовет интерес у мужчин 45-60 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Роберт Гараев, автор книги "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х", которая легла в основу одноименного популярного сериала, считает, что негативное отношение к многосерийному фильму связано с его вирусностью и искусственной привязкой к инцидентам с подростками в некоторых СМИ. Такое мнение он высказал на встрече с читателями в Ельцин-центре, передает корреспондент ТАСС.

"Вот эта негативная реакция просто из-за популярности сериала. <…> Оказалось, что словосочетание "слово пацана" вирусится (распространяется в интернете со скоростью вируса - прим. ТАСС), и [СМИ] начали к любому криминальному происшествию с подростками приделывать: "Подростки насмотрелись "Слово пацана" и пошли убивать друг друга", грубо говоря. Такой заголовок очень работал, чтоб твоя новость <…> вдруг завирусилась. Потом оказывалось, что это не правда, что люди хайпятся (зарабатывают популярность - прим. ТАСС) на этом", - сказал Гараев.

По словам писателя, он не задавался целью романтизировать криминал, а хотел рассказать историю и погрузить своих героев в среду. Он отметил, что в основе его произведения находится история о трагичной любви, подростках и о том, как люди могут поменяться.

В то же время автор отметил, что не понимает, почему тема сериала стала популярной среди подростков - он ожидал, что история вызовет интерес у мужчин 45-60 лет.

Ранее стало известно, что Гараев собирается написать книгу о женских группировках. На паблик-токе писатель добавил, что события так же, как и в "Слове пацана", будут происходить в Татарстане, но планируется, что описываться будет 1992 год. Также он отметил, что не хочет становиться криминальным автором и после истории о женских бандах сменит тему.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который вышел в онлайн-кинотеатрах 9 ноября, рассказывает о подростковых группировках в Казани времен перестройки в СССР. Проект Крыжовникова стал одним из самых обсуждаемых сериалов 2023 года. На весну 2024 года запланирован показ сериала на телеканале НТВ.