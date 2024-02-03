В Мурманском областном театре кукол показали спектакль "Ледокол"

Постановку приурочили к официальному старту Года семьи

МУРМАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Год семьи торжественно открыли в Заполярье в Мурманском областном театре кукол, где показали постановку "Ледокол", посвященную 60-летию первого в мире атомного ледокола "Ленин", который сейчас в качестве музея стоит у причала морского вокзала Мурманска. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"Всей семьей в театре. Поймал себя на мысли, что мы давно не выбирались вместе на спектакли. Спасибо театру кукол, что именно так организовали официальный старт Года семьи [в Мурманской области]. Смотрели постановку "Ледокол", которая посвящена 60-летию нашего "Ленина". Если кратко, то это добрая история о том, как ледокол учился своему непростому ремеслу и помогал кораблям проходить по Северному морскому пути", - написал Чибис.

Перед открытием Года семьи глава региона вместе с супругой Евгенией Чибис встретился с семьями Мурманской области - многодетными, молодыми, семьями-участниками федеральных и региональных семейных конкурсов, а также награжденными почетными знаками и государственными наградами.

В Мурманской области проживает порядка 115 тыс. семей с детьми, из них более 9,5 тыс. - многодетные. В регионе насчитывается 24 вида социальной поддержки семьям с детьми, предоставляемой за счет федерального и регионального бюджетов. Порядка 70 тыс. семей являются получателями различных мер поддержки.