Мариинка отметит показами опер Вагнера годовщину визита композитора в Петербург

На Новой сцене 4 февраля покажут оперу "Нюрнбергские мейстерзингеры", а 8 февраля представят оперу "Тристан и Изольда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Мариинский театр отметит представлениями опер Рихарда Вагнера годовщину его визита в Петербург в феврале 1863 года. Как сообщила пресс-служба театра, 4 февраля здесь на Новой сцене будет показана опера "Нюрнбергские мейстерзингеры", а 8 февраля - "Тристан и Изольда".

"На сцену выйдут звезды труппы - истинно вагнеровские голоса Михаил Векуа, Михаил Петренко, Евгений Никитин, Татьяна Павловская, Юлия Маточкина, Анна Кикнадзе и Ирина Чурилова. В 1863 году фрагменты из этих опер были исполнены в Петербурге под управлением самого Рихарда Вагнера", - рассказали в пресс-службе.

В конце 1862 года петербургское Филармоническое общество за солидный гонорар пригласило Вагнера продирижировать двумя концертами. Специально для этих выступлений композитор обработал для исполнения отрывков из своих новых опер - недавно законченной "Тристан и Изольда", неизданной "Валькирии", а также незавершенных "Зигфрида" и "Нюрнбергских мейстерзингеров".

На первом концерте в феврале 1863 года Вагнер представил фрагменты из "Летучего голландца", "Тангейзера" и "Лоэнгрина" (эту оперу в Мариинском можно услышать 16 февраля). На бис оркестр под его управлением сыграл российский гимн "Боже, царя храни". Композитор был очень доволен петербургским объединенным оркестром из музыкантов оперных театров. О его успехе писали не только в российской, но и в немецкой прессе.

Всего композитор провел в России 2 месяца и дал 9 концертов, в которых, помимо 5 симфоний Людвига ван Бетховена, были исполнены 23 отрывка из 7 опер Вагнера. Как отмечают его биографы, именно в России впервые прозвучали фрагменты из "Валькирии" - "Весенняя песня Зигмунда", "Полет валькирий", "Прощание Вотана" и "Заклинание огня". Триумф, пережитый Вагнером в Петербурге, а затем и в Москве был очень важен для композитора.

Именно в Мариинском в конце ХlХ века появился драматический тенор Иван Ершов, которого по вокальным и артистическим составляющим называли лучшим исполнителем вагнеровских ролей - Лоэнгрина, Зигфрида, Тангейзера - не только на русской сцене, но и во всем мире.

Статус "дома Вагнера"

За прошедшие десятилетия худрук Мариинского театра Валерий Гергиев вырастил целую плеяду вагнеровских певцов и собрал уникальную репертуарную коллекцию, включающую все зрелые оперы композитора, которые исполняются силами солистов труппы. Благодаря этим творческим достижениям театр обрел статус "дома Вагнера".

Мариинка - единственный театр в России, где можно целиком увидеть грандиозную сагу Вагнера "Кольцо нибелунга". В конце предыдущего сезона здесь прошла премьера обновленных сценических версий первых двух опер тетралогии - "Золото Рейна" и "Валькирия". А в начале нынешнего сезона эпопея была целиком показана в Большом театре Шанхая в рамках самых масштабных гастролей за всю историю Мариинского театра.