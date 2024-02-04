В Ярославле отменили спектакль "Эйнштейн и Маргарита"

По данным местных СМИ, с просьбой отменить показ высказывались местные активисты

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Показ спектакля "Эйнштейн и Маргарита" с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт, который должен был состояться 26 февраля в Ярославле, отменили с учетом общественного мнения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры Ярославской области.

"Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с участием артистов Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова был запланирован коммерческой организацией на площадке концертно-зрелищного центра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время, с учетом общественного мнения, было принято решение отменить показ спектакля в Ярославле", - проинформировали в пресс-службе.

По данным местных СМИ, с просьбой отменить спектакль высказывались ярославские активисты. На сайте концертно-зрелищного центра "Миллениум" также сообщается об отмене спектакля. "Вы можете вернуть раннее купленные билеты в места приобретения с полным возвратом стоимости", - говорится в сообщении.

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" по пьесе Александра Гельмана "Альмар" поставил режиссер Александр Марин. Премьера состоялась в Москве 12 июня 2022 года. В феврале 2023 года спектакль отменили в Санкт-Петербурге, в мае - в Екатеринбурге, в июне - в Новосибирске. Отмены были связаны с техническими проблемами. При этом в начале июня показы "Эйнштейн и Маргарита" состоялись в Театре на Таганке.