Российские артисты балета выступили с классической хореографией в Даляне

Они исполнили фрагменты спектаклей: "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова, "Дон Кихот" Людвига Минкуса

ДАЛЯНЬ /Китай/, 4 февраля. /ТАСС/. Российские артисты балета продемонстрировали на сцене Большого театра города Далянь мировые шедевры классической хореографии. Гала-концерт состоялся на закрытии фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в северо-восточной провинции КНР Ляонин.

"Шикарным, на наш взгляд, завершением фестиваля является гала-концерт в городе Далянь, который воспринимается китайской аудиторией просто как подарок", - сказала журналистам на закрытии генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. По ее словам, выступление ведущих артистов российских балетных театров под аккомпанемент Китайского симфонического оркестра стало символом дружбы народов России и Китая.

На сцене в Даляне выступили артисты Мариинского театра, Театра балета имени Леонида Якобсона, а также Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Они исполнили фрагменты спектаклей: "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова, "Дон Кихот" Людвига Минкуса и другие. Выступления артистов прошли в сопровождении Китайского симфонического оркестра, дирижировал петербургский маэстро Валерий Овсянников.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годах.

В ярмарке-фестивале "Сделано в России", которая проходила с 27 января по 4 февраля в китайских городах Шэньян и Далянь, принимали участие более 150 компаний из 41 региона России.

Гости ярмарки могли не только оценить продукцию российских производителей, но и послушать музыкальные коллективы из России и Китая, поучаствовать в мастер-классах по традиционным российским промыслам, а также посетить фотозону в русском стиле.