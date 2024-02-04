На выставке "Россия" представили снятый на Камчатке фильм

Съемки картины "Огненный лис" длились три года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Презентация документального фильма "Огненный лис", который снимали три года на Камчатке, прошла на Международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает дирекция выставки.

Гостям показали трейлер и отдельные эпизоды из картины. "Фильм выйдет в кинотеатрах 23 марта. Кроме того, планируется публикация фотокниги, рассказывающей о том, как проходили съемки", - говорится в сообщении. В центре сюжета - история лисенка по имени Ветер и его приключения на полуострове. Съемки фильма проходили в Кроноцком заповеднике.

Авторы проекта - Анна и Дмитрий Шпиленок - снимали жизни нескольких пар камчатских лис, а затем построили сюжет вокруг одной из них. По мнению авторов, большую роль в картине играет актер дубляжа Олег Вирозуб - он озвучивал Орландо Блума в трилогии "Властелин колец". Сейчас он озвучил Ветра.

Авторы фильма совершили три экспедиции на Камчатку общей длительностью 26 месяцев. Они отсняли сотни часов материала.

"Мы хотели сделать не научно-популярный, а эмоциональный фильм, который бы отразил то, что происходит в дикой природе - и мы никогда не видим на больших экранах. Нужно было добиться того, чтобы звери нас не замечали. Наша задача была стать для них фоном, чтобы увидеть, сколько на самом деле событий происходит в их жизни", - пояснил Дмитрий Шпиленок.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.