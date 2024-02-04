На выставке в Пскове представили архивные фото партизанских отрядов 1944 года

В экспозицию также вошли материалы о проведении ленинградско-новгородской операции, в частности, листовка под названием "Начались бои за Псковщину"

ПСКОВ, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника представили на выставке в Пскове подборку архивных документов времен Великой Отечественной войны, которые рассказывают об освобождении Гдова в 1944 году. Среди артефактов - фотографии партизан, материалы о проведении ленинградско-новгородской операции, сообщили в пресс-службе учреждения.

"4 февраля исполнилось 80 лет со дня освобождения Гдова от немецко-фашистских захватчиков. В экспозиции "Псковский край в годы Великой Отечественной войны" и фондах Псковского музея-заповедника представлена подборка документов, посвященных проведению ленинградско-новгородской операции зимой 1944 года. В подборке есть фотографии партизан, входящих в освобожденный Гдов", - отмечается в сообщении.

Среди экспонатов - листовка под названием "Начались бои за Псковщину". В ней сообщается, что наши войска, наступающие вдоль побережья Чудского озера, овладели городом Гдов, районными центрами Полна и Ляды. Разбитые немецкие войска катятся в Эстонию и Латвию. Красная армия неудержимо приближается к Пскову.

Войска Ленинградского фронта в ходе ленинградско-новгородской операции освободили город и железнодорожный узел Гдов. В освобождении города участвовали 196-я Гатчинская стрелковая дивизия и 40-й партизанский отряд 9-й Ленинградской партизанской бригады. Гдовский район был в оккупации более 900 дней, уроженец района Иван Никитин стал в 1942 году одним из первых партизан - Героев Советского Союза. В годы войны на территории района развернулось массовое партизанское движение: только за первые месяцы оккупации были сформированы три партизанских отряда и четыре партизанские группы. Они действовали на крупных автомобильных и железнодорожных магистралях. В районе стала выпускаться первая в Ленинградской области партизанская газета "Колхозная трибуна".