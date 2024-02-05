В МАМТ пройдет юбилейный вечер Илзе Лиепы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Юбилейный вечер народной артистки России балерины Илзе Лиепы пройдет в Московском академическом Музыкальном театре им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко. На вечере будет представлен спектакль-концерт "Мой отец Марис Лиепа".

"Юбилейный вечер народной артистки России Илзе Лиепы состоится 5 февраля в Московском академическом Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. На вечере будет показан оригинальный мультижанровый спектакль-концерт "Мой отец Марис Лиепа", - сообщили организаторы представления.

Автором идеи и исполнителем является дочь артиста Илзе Лиепа, режиссером спектакля - ее брат народный артист России Андрис Лиепа. "В свой юбилейный вечер я хочу сыграть дорогой для меня спектакль о моем отце. Это спектакль о времени, о людях, о пространстве балета. Вместе с моим братом Андрисом мы приглашаем друзей и всех, кто любит балет", - сказала артистка. По словам организаторов, выбор театра для проведения юбилейного вечера обусловлен тем, что именно в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко начинал свой путь Марис Лиепа.

В юбилейный вечер на сцене появятся артисты балета Большого и Мариинского театров, Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, театра "Кремлевский балет". Режиссером спектакля-концерта выступила Марина Виденеева, хореографом - Ольга Насырова. Помимо Илзе Лиепы над сценарием представления работали Наталия Яковлева и Марина Видинеева. Спектакль поддержан Министерством культуры РФ, ФГБУК "Росконцерт" и Российским музыкальным обществом.

О балерине

Илзе Лиепа родилась в 1963 году в Москве. С 1981 по 2016 год она была солисткой, примой балета Государственного академического Большого театра. Среди исполненных ею партий: Мерседес в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Зюльма в "Корсаре" Адольфа Адана, синьора Капулетти в "Ромео и Джульетте" Сергея Прокофьева, Царица бала в "Фантазиях на тему Казановы" на музыку Вольфганга Амадея Моцарта, Графиня в "Пиковой даме" на музыку Шестой симфонии Петра Чайковского, Чиполла-мать в "Чиполлино" Карена Хачатуряна.

Лиепа выступала в России и за рубежом в сольных и концертных программах с классическим балетным репертуаром: "Шехерезада" на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова, "Лебедь" на музыку Камиля Сен-Санса из сюиты "Карнавал животных", "Видение розы" на музыку фортепианного сочинения Карла Марии фон Вебера "Приглашение к танцу".

В 1989 году на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского (Москва) прошел первый творческий вечер Илзе Лиепы, в ходе которого она представила семь хореографических номеров. В дальнейшем неоднократно проводила творческие вечера, в том числе в Большом театре.

Она является соучредителем и художественным руководителем частной Русской национальной балетной школы (имеет отделения в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге). Кроме того, Лиепа работала в качестве драматической актрисы - исполняла роли в антрепризных спектаклях и снялась в нескольких кинокартинах. Также в 2010-х годах Лиепа вела программу "Балет FM" на радиостанции "Орфей", а в 2011 году вместе с Владимиром Познером вела телевизионный проект "Болеро" (Первый канал). Лиепа является автором нескольких книг, в их числе "Метод Лиепа. Философия тела" (2012), "Вселенная русского балета" (2020) и "Истории мирового балета" (2021).