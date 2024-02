Билли Айлиш получила Grammy за "Песню года"

Певица получила награду из рук Лайонела Ричи

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Композиция What Was I Made For? певицы Билли Айлиш завоевала Grammy в номинации "Песня года". Трансляцию 66-й церемонии премии из Лос-Анджелеса ведет в воскресенье вечером телеканал CBS.

Исполнительница получила награду из рук Лайонела Ричи. What Was I Made For? звучала в фильме "Барби", ранее Айлиш получила за нее "Золотой глобус".

За победу в номинации боролись также композиции: A&W Ланы Дель Рей, Anti-Hero Тейлор Свифт, Butterfly Джона Батисты, тоже прозвучавшая в фильме "Барби" песня Dance The Night Дуа Липы, Flowers Майли Сайрус, Vampire Оливии Родриго, Kill Bill от SZA (настоящее имя - Солана Имани Роу).

Мероприятие четвертый год подряд ведет комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.

Идея учреждения премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США (Recording Industry Association of America, RIAA) в середине 1950-х годов, когда начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 году для присуждения будущей награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи. В 1958 году эта организация учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон"). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.