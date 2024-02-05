Тейлор Свифт на премии Grammy объявила о выходе нового альбома в апреле

Певица получила награду за пластинку Midnights, победившую в номинации "Лучший вокальный поп-альбом"

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Исполнительница Тейлор Свифт на церемонии вручения музыкальной премии Grammy объявила о выходе нового альбома 19 апреля.

Певица вышла на сцену, чтобы получить награду за свою пластинку Midnights, победившую в номинации "Лучший вокальный поп-альбом". "Это моя 13-я [награда] Grammy, для меня это счастливое число, - сказала Тейлор Свифт, принимая статуэтку. - Я хочу поблагодарить фанатов, рассказав им секрет, который я хранила два года. Он заключается в том, что мой новый альбом выходит 19 апреля и называется The Tortured Poets Department".

Всего Тейлор Свифт номинировалась на Grammy в этом году в шести категориях. Это на три меньше, чем исполнительница SZA, ставшая рекордсменом по количеству номинаций в этом году.

Идея учреждения премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США в середине 1950-х годов, когда начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 году для присуждения будущей награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи, или Академия звукозаписи. В 1958 году эта организация учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон"). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.