В Новосибирском музыкальном театре планируют создать зал для камерных постановок

Проектную документацию подали на экспертизу, отметил директор учреждения Леонид Кипнис

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Обладатель 15 премий "Золотая маска" Новосибирский музыкальный театр, отмечающий в этом году 65-летний юбилей, в 2024 году планирует приступить к созданию малой сцены со зрительным залом. Новый зал позволит театру расширить репертуар и проводить небольшие концертные программы, камерные постановки и спектакли для детей, сообщил ТАСС директор учреждения Леонид Кипнис.

"У нас уже есть проектная документация, мы подали его на экспертизу. Думаю, что проект будет реализован в основном на собственные средства театра, но мы всегда рассчитываем на помощь министерства культуры региона. В этом году приступим", - сказал собеседник агентства.

Благодаря созданию малого зала театр сможет показывать камерные постановки, проводить встречи с артистами, бенефисы и спектакли для детей. В зале планируется около 100 мест, сейчас в театре 600 зрительских мест. Под малый зал планируется приспособить помещения, где ранее размещались театральные цеха. Как уточняли в театре, это могут быть постановки, где занято до четырех актеров.

Здание Новосибирского музыкального театра (до 2017 года - театра музкомедии) располагается в Центральном парке. Изначально в 1958 году оно строилось как летний кинотеатр, рассчитанный на 20 лет.

Новосибирский музыкальный театр был создан в 1959 году. В репертуаре - классические оперетты, музыкальные комедии, современные экспериментальные работы в жанре мюзикла. Коллектив театра получил 15 премий "Золотая Маска", что является рекордом среди региональных театров.