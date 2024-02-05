Виктория Моне получила Grammy в номинации "Лучший новый исполнитель"

Номинантами в этой категории были также Грейси Абрамс, Фред Эгейн, Айс Спайс, Джелли Ролл, Ноа Каан, Коко Джонс, дуэт The War and Treaty

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Американская исполнительница Виктория Моне стала обладательницей Grammy в номинации "Лучший новый исполнитель". 66-я церемония премии проходит в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе, трансляцию ведет телеканал CBS.

На статуэтку в этой номинации также претендовали певица Грейси Абрамс, британский исполнитель Фред Эгейн, американская рэп-исполнительница Айс Спайс, музыканты Джелли Ролл и Ноа Каан, певица Коко Джонс и дуэт The War and Treaty.

Мероприятие четвертый год подряд ведет южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.

Идея учреждения премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США в середине 1950-х гг., когда начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 году для присуждения будущей награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи, или Академия звукозаписи. В 1958 году эта организация учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон"). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.