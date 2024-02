Майли Сайрус получила Grammy за "Запись года"

Награду певице вручила актриса Мерил Стрип

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Американская певица Майли Сайрус получила премию Grammy в номинации "Запись года" за композицию Flowers. Трансляцию 66-й церемонии вручения премии из Лос-Анджелеса ведет в воскресенье вечером телеканал CBS.

За победу в номинации также боролись композиции Worship в исполнении Джона Батиста, What Was I Made For? к фильму "Барби" (Barbie, 2023) Билли Айлиш, Vampire Оливии Родриго, Anti-Hero Тейлор Свифт, Kill Bill исполнительницы SZA, Not Strong Enough группы Boygenius, On My Mama Виктории Моне.

Сайрус получила награду из рук американской актрисы Мерил Стрип.

Мероприятие четвертый год подряд ведет южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.

Идея учреждения премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США в середине 1950-х годов, когда начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 году для присуждения будущей награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи, или Академия звукозаписи. В 1958 году эта организация учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон"). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.