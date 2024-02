Тейлор Свифт в четвертый раз получила Grammy за "Альбом года"

Статуэтку исполнительнице вручила Селин Дион

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Американская певица Тейлор Свифт получила Grammy в номинации "Альбом года", установив рекорд по числу наград в этой категории за всю историю премии. Трансляцию 66-й церемонии вручения премии из Лос-Анджелеса ведет в воскресенье вечером телеканал CBS.

Статуэтку за альбом Midnights исполнительнице вручала Селин Дион. Это четвертая победа Свифт в номинации "Альбом года". Ранее три раза приз за лучший альбом, помимо нее, получали только Фрэнк Синатра, Стиви Уандер и Пол Саймон.

Конкуренцию Свифт составляли Джон Батист с альбомом World Music Radio, Майли Сайрус с Endless Summer Vacation, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd Ланы Дель Рей, GUTS Оливии Родриго, The Age Of Pleasure Жанель Монэ, SOS певицы SZA и The Record группы Boygenius.

Мероприятие четвертый год подряд ведет южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.

Идея учреждения премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США в середине 1950-х гг., когда начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 году для присуждения будущей награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи, или Академия звукозаписи. В 1958 году эта организация учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон"). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.