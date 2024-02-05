Музей "Исаакиевский собор" Петербурга представил под Псковом выставку гравюр XIX века

В экспозицию, в частности, вошли работы, на которых изображены здания и виды Петербурга

ПСКОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника совместно со своими коллегами из петербургского музея "Исаакиевский собор" создали и открыли выставку гравюр XIX века "Город и горожане", посвященных повседневной жизни Северной столицы того времени. Экспозиция, работы в которой представлены в регионе впервые, открылась в мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова под Псковом, сообщила ТАСС генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

"Сегодня состоялось уникальное событие для культурной жизни нашего региона - мы открыли выставку графики XIX века "Город и горожане" - это совместный проект нашего музея и музея "Исаакиевский собор". В экспозиции представлены работы, изображающие повседневную жизнь Санкт-Петербурга того времени. Выставка позволит не только проследить формирование художественного образа Северной столицы в графическом искусстве, но и рассмотреть интересные детали повседневной жизни города и его обитателей", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что среди экспонатов на выставке представлены работы, на которых изображены здания и виды Петербурга, являющиеся в наше время ключевыми достопримечательностями. В их числе такие гравюры, как "Измайловский собор" Карла Беггрова, "Прогулочная аллея у Невы и императорского дворца" Жака Тьерри, "Александринский театр. Вид от особняка Демидовых со стороны Невского проспекта" Дюрана, а также "Вид на собор со стороны Конногвардейского манежа" Бенуа, созданный по оригиналу Монферрана.

"Внимательный взгляд творцов художественной летописи Санкт-Петербурга не упускал и других важнейших архитектурных доминант, вокруг которых концентрировалась бурная городская жизнь. На литографиях художника и графика Дюрана можно увидеть Петропавловский собор, Михайловский замок, возвышающийся над зеленью Летнего сада, по аллеям которого прогуливаются горожане, Александринский театр, окруженный ожидающими представления зрителями, смотровую вышку на Большой Морской улице, заполненной местными рабочими и торговцами", - сказала Мельникова.

Она добавила, что на гравюрах художника Дамам-Демартре, представленных на выставке, изображены гражданские и торговые судна, парусники, баржи и рыбацкие плоты, которые движутся по Неве мимо возвышающихся зданий Академии художеств и Адмиралтейства.

"Особого внимания заслуживают изображения русской зимы - заснеженные улицы, заполненные каретами и санями; укутанные в меха горожане, поглощенные зимними развлечениями; соревнования конных троек на льду Невы, огромные катальные горки и масленичные гуляния - все это открывает целый мир персонажей и сюжетов. Многие художники, в том числе Шарлемань, воспевая красоту Санкт-Петербурга, писали оригиналы, по которым впоследствии изготавливались гравюры и литографии", - добавила собеседница агентства.