В Петербурге открывается ХХ театральный фестиваль "Пять вечеров"

Площадками мероприятия станут Драматический театр "На Литейном" и киноцентр "Родина"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. В Петербурге открывается ХХ Всероссийский театральный фестиваль "Пять вечеров" имени Александра Володина, где жил и творил драматург и поэт. В мероприятии примут участие театры из разных городов России, сообщили в пресс-службе.

"Наши юбилейные "Пять вечеров" включают в себя драматургический конкурс "Первая читка", образовательный кластер для школьников и молодежи и спектакли коллективов из Москвы, Казани, Петербурга и Воронежа. Творчество самого Александра Володина возникнет в фильме "Блондинка" Павла Мирзоева, снятого по давней володинской пьесе", - рассказали в пресс-службе.

Площадками фестиваля будут Драматический театр "На Литейном" и киноцентр "Родина". Серию показов откроет Московский театр "Шалом", который представит спектакль режиссера Олега Липовецкого "Моня Цацкес - знаменосец" по пьесе Эфраима Севелы. Эта постановка - номинант Российской национальной премии "Золотая маска" 2024 года.

Театр "Место" совместно с пространством "Внутри" (Москва) привезет спектакль "Это не я" по пьесе Арсения Фарятьева в постановке Антона Федорова. Казанский ТЮЗ приглашен на фестиваль со спектаклем Дмитрия Егорова "Шварц, Человек, Тень" по пьесе Маргариты Кадацкой. Театральную версию киносценария "Июльский дождь" Анатолия Гребнева и Марлена Хуциева покажет зрителям Независимый театральный проект "а39" (Москва) и режиссер Мурат Абулкатинов.

Еще одно фестивальное название - моноспектакль актрисы Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Анны Геллер "Ольга. Запретный дневник" в режиссуре Ларисы Шуриновой, созданный на основе дневников Ольги Берггольц.

В завершающий день фестиваля зрители попадут на музыкальный спектакль "Кабаре "Галич", с которым выступят артисты Центра культуры и искусства "Прогресс" из Воронежа. В этот же день организаторы и участники по традиции возложат цветы на могилу драматурга на кладбище в поселке Комарово.

О проекте "Пять вечеров"

Театральный фестиваль посвящен памяти драматурга Володина (1919-2001). С 2020 года фестиваль "Пять вечеров" поменял формат: по нечетным годам обычно собирается театральная программа, по четным - лабораторная и образовательная. В юбилейный год он пройдет с общей программой.

Арт-директором фестиваля "Пять вечеров" все эти годы является профессор РГИСИ, лауреат Международной премии имени Константина Станиславского Марина Дмитревская. Она называет Володина знаковым автором, создавшим отдельное, "володинское" направление в драматургии. В программы фестиваля включаются пьесы современных драматургов, близких к Володину по своему художественному мироощущению.