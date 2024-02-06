В Красноярске Мариинский театр представит оперу "Золушка"

Главные партии исполнят Цветана Омельчук, Екатерина Латышева, Илья Банник, Денис Беганский и другие

КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Мариинский театр в конце февраля впервые представит в Красноярске оперу Россини "Золушка". Артисты выступят с Красноярским академическим симфоническим оркестром на сцене филармонии, сообщает пресс-служба Красноярской филармонии.

"25 февраля в Большом зале Красноярской филармонии прозвучит "Золушка" Джоаккино Россини. Оперу в полусценическом исполнении представит ансамбль солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде. В главных партиях выйдут Цветана Омельчук, Кристина Гонца, Екатерина Латышева, Клим Тихонов, Илья Банник, Сергей Романов и Денис Беганский", - говорится в сообщении.

По словам художественного руководителя и главного дирижера Красноярского академического симфонического оркестра Владимира Ланде, опера "Золушка" уникальна сюжетом, который отличается от сказки Шарля Перро. "Сюжет оперы более креативный, смешной до уровня лучших комедий и полон неожиданностей. По сложности исполнения - это абсолютный чемпион, и мы очень благодарны и рады, что Валерий Абисалович Гергиев и Мариинский театр присылают к нам свои лучшие оперные силы для виртуозного воплощения замысла знаменитого Россини. Это первый такой полноценный и равноправный проект сотрудничества Мариинского театра и нашего оркестра", - цитирует пресс-служба слова Ланде.

Мировая премьера "Золушки" состоялась в 1817 году в римском театре "Валле". Живое исполнение этой музыки редкость. Опера считается сложной для исполнителей.