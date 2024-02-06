В Нижнем Новгороде отменили показ спектакля "Эйнштейн и Маргарита"

Причины отмены не называются

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 февраля. /ТАСС/. Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт, который должны были показать 21 февраля, отменили в Нижнем Новгороде, сообщается на странице концертного зала "Юпитер" во "ВКонтакте".

"Уважаемые зрители. Спектакль "Эйнштейн и Маргарита", запланированный к показу 21 февраля, отменен. Билеты можно вернуть по местам их приобретения", - говорится в сообщении.

Причины отмены спектакля не называются.

Спектакль по пьесе Александра Гельмана "Альмар" поставил режиссер Александр Марин. Премьера состоялась в Москве 12 июня 2022 года. В феврале 2023 года спектакль отменили в Санкт-Петербурге, в мае - в Екатеринбурге, в июне - в Новосибирске. Отмены были связаны с техническими проблемами. В феврале 2024 года спектакль отменили в Ярославле, в региональном Минкульте сообщили, что это сделали с учетом общественного мнения.