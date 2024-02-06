Учрежденную Борисом Стругацким литературную премию больше не будут вручать

По словам председателя оргкомитета премии Сергея Арно, это связано с уходом с должности председателя Фонда братьев Стругацких Андрея Стругацкого, а также смертью ответственного секретаря "АБС-премии" Николая Романецкого

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Присуждение международной литературной премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких ("АБС-премия") приостановлено. Об этом сообщается на сайте премии.

"В связи с уходом с должности председателя Фонда братьев Стругацких Андрея Стругацкого, а также кончиной ответственного секретаря "АБС-премии" Николая Романецкого, мною принято решение о приостановке "АБС-премии", - говорится в заявлении директора Фонда братьев Стругацких, председателя оргкомитета премии Сергея Арно.

Премия была учреждена в 1998 году.