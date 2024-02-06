Кэмерон завершил работу над сценарием пятой части "Аватара"

Режиссер рассказал, что у него есть идеи для шестой и седьмой частей

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил, что он и его команда завершили работу над сценарием пятого фильма его киновселенной "Аватар", у них также есть идеи для шестой и седьмой частей.

"Мы полностью написали [сценарий] пятого фильма, и у меня есть идеи для шестого и седьмого, хотя я, вероятно, передам эстафету к этому моменту", - сказал Кэмерон в интервью журналу People.

Режиссер также высказался насчет будущего "Аватара" как франшизы по примеру "Звездных войн" и "Звездного пути". "Мы ["Аватар"] все еще молодая вселенная. У нас всего два фильма, сейчас мы на полпути к третьему. Чтобы оказывать такое влияние на культуру в течение долгого времени, нужно вложить в это всю свою душу и энергию", - заявил он.

Как отметил Кэмерон, он с командой продолжает работу над новыми фильмами серии, поскольку хочет привнести позитивный посыл и красоту в научно-фантастический жанр в кинематографе, большинство картин в котором представляют собой антиутопии.