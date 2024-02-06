Умер актер Карел Габл, сыгравший в 300 фильмах и сериалах

Ему было 87 лет

ПРАГА, 6 февраля. /ТАСС/. Чешский актер театра и кино Карел Габл, сыгравший почти в 300 фильмах и телевизионных сериалах, умер от инфаркта в возрасте 87 лет. Со ссылкой на его семью об этом сообщил новостной портал Blesk.cz.

Габл снялся в советских художественных фильмах "Сказка странствий", "Соломенная шляпка", "Вешние воды", "Битва за Москву" и "Соколово". Он снимался в прославленной картине "Амадей" о великом австрийском композиторе Вольфганге Амадее Моцарте чешско-американского режиссера Милоша Формана. С его участием на телеэкраны и в кино вышли, в частности, фильмы и сериалы "Красавчик Губерт", "Принц Бахаи", "Дураки, водяные и мошенники", "Пан Тау".

Габл до последних лет участвовал в спектаклях ведущих театров Чехии. Его крайней работой стала роль в постановке "Пролетая над гнездом кукушки" пражского театра Радека Брзобогатого.