В садах Капитолийских музеев Рима выставили копию гигантской статуи императора Константина

Впервые реплику представили в Милане в 2022 году на выставке "Переработка красоты"

РИМ, 7 февраля. /ТАСС/. Точная реплика гигантской статуи древнеримского императора Константина (272-337) выставлена в садах Капитолийских музеев итальянской столицы. "Колосс" в натуральную величину высотой 13 м из резины, гипса, полиуретана, смешанных с мраморной крошкой и золотой фольгой был выполнен на основе подробных исследований оригинала IV века.

Статуя была установлена в Базилике Максенция, носящей имя побежденного у Мильвийского моста соперника Константина, при котором началось ее строительство вдоль Священной дороги на Римском форуме. Там еще в XV веке, когда началась эпоха "охоты" за античными произведениями, и были обнаружены ее фрагменты. Всего их собрано девять, самые известные из них - стопа и кисть. Все они постоянно выставлены в одном из внутренних двориков музея.

Как рассказал куратор проекта, научный консультант Клаудио Паризи Презичче, только в XIX веке было установлено, что обнаруженные в 1486 году мраморные фрагменты относятся именно к статуе Константина, а не Коммода (161-192). Ученый также уточнил, что последний фрагмент - часть груди, обнаруженная в 1951 году, - находился в заброшенном состоянии в археологическом парке Колизея, но скоро тоже займет свое место на Капитолии. "Никто до сих пор не изучал все эти элементы вместе, а это могло бы раскрыть новые неожиданные детали о древнеримской скульптуре позднего периода", - сказал он.

Как уточняет ANSA, впервые эта реплика была представлена в Милане в 2022 году на выставке "Переработка красоты" в рамках совместного проекта столичного Управления по охране античных памятников, фонда Prada и компании современных технологий Factum Foundation. Статуя, реализованная при помощи технологии 3D, была воспроизведена согласно археологическим описаниям и анализу, а также исследованием античных литературных источников.

Статуя Константина будет находиться в Капитолийских музеях весь следующий год, когда в Риме пройдет Юбилейный год христианства. Именно при этом императоре запрещенное до него христианство вышло из-под подполья. Миланским эдиктом 312 года Константин приравнял его по статусу к официальному культу.

Гигантская статуя Константина была не единственной в Риме. Древние римляне в целом отличались гигантоманией в своем стремлении продемонстрировать свое величие. Так, известно о золотом колоссе Нерона (37-68), который был изображен в облике бога Солнца. Согласно историческим описаниям, он стоял на берегу озера, на месте которого уже через 10 лет после убийства императора появился амфитеатр Флавиев. Примечательно, что больше он известен как Колизей, по названию, которое происходит именно от "колосса", того самого, обожествлявшего Нерона.