В Приморье пройдет выставка дизайнерского творчества детей и молодежи России и Китая

Символом мероприятия стал дракон

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Символ наступающего Нового года по лунному календарю - дракон - станет основным образом международной выставки дизайнерского творчества детей и молодежи России и Китая, которая откроется 10 февраля, в первый день восточного Нового года, в музейно-выставочном комплексе Владивостокского государственного университета (ВВГУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Выставка станет частью программы перекрестных годов культуры двух стран и организована региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус-Приморье" совместно с региональным Обществом дружбы с Китаем и студентами, преподавателями института креативных индустрий ВВГУ.

"В [подготовке к] выставке приняли участие в общей сложности 560 человек. <...> 300 работ присланы участниками из разных городов дружественного нам Китая. На выставке представлены удивительные работы юных художников из Владивостока и Приморского края, а также городов-побратимов Китая", - приводятся в сообщении слова руководителя центра "Сириус-Приморье" Наталии Ланской.

Центральной темой экспозиции станет дракон. В музейно-выставочном комплексе также представят произведения художника-графика Хао Шоумина из города Шицзячжуан и современных китайских мастеров Ли Дуншен из Даляня, работающего в стиле "гохуа", и Чжэн Синво из города Таньшань, который занимается росписью по фарфору. Выставка продлится до 25 февраля.

Приморский край активно развивает сотрудничество с китайскими провинциями в области просвещения. Так, 29 апреля будет организована экспедиция-плэнер на озеро Цзинбоху для молодых художников края. Планируется также совместная выставка-конкурс "Звездный пояс дружбы Россия-Китай. Поколение Next", международный музыкальный фестиваль "Звездный мост: Россия-Китай", активности в рамках дней Приморского края и русской культуры в Китае. Организаторами мероприятий выступит "Сириус-Приморье".