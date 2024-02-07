Экс-гендиректор Большого театра стал президентом фестиваля "Театральный маршрут"

Владимир Урин отметил, что фестиваль откроется в марте в Перми

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший гендиректор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин стал президентом фестиваля "Театральный маршрут". Об этом он сообщил ТАСС.

"Я являюсь президентом этого фестиваля. И, действительно, этот фестиваль в 2024 году состоится. Задумал эту историю давно, она сформирована, у нас есть партнеры. Моя роль и задача - вести переговоры с партнерами, я имею в виду финансовые. Это в том числе партнеры в тех городах, куда мы едем. А также вести переговоры с театрами об участии в этом фестивале, вся организационная работа вместе с дирекцией", - сказал Урин.

По его словам, фестиваль откроется в марте в Перми. Его программа объединит сразу несколько российских городов и десятки театральных постановок. В афише театрального смотра собраны работы опытных и молодых режиссеров, спектакли по классическим произведениям и текстам современников.

Урин отметил, что показы в рамках фестиваля спектаклей в других городах не подменяют программу "Большие гастроли" Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ. "Мы не занимаемся этим. Мы в город везем несколько спектаклей. Помимо спектаклей, это и творческие встречи, и обсуждение спектаклей, это встречи с творческими группами, это семинары, лаборатории, круглые столы и так далее. То есть мы делаем целую программу, в том числе с теми людьми, кто в этом городе занимается театром, работает в театре", - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что переговоры об этом проекте шли еще в декабре 2023 года.

Важной частью фестиваля станет специальная программа, включающая творческие лаборатории, мастер-классы, которую разрабатывают совместно с региональными театральными коллективами.

О программе

Как сообщили ТАСС организаторы, в 2024 году запланировано не менее 14 фестивалей, как в крупных культурных центрах, так и в малых и удаленных городах. Спектаклем-открытием "Театрального маршрута" станет "Маскарад с закрытыми глазами" МХТ им. А. П. Чехова, который покажут 19 и 20 марта на сцене Театра-Театра в Перми.

Продолжит программу спектакль "Зойкина квартира" Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. А в марте смотр побывает в Республике Карелия, где зрители Петрозаводска и Костомукши увидят моноспектакль "Константин Райкин. Своим голосом" Московского театра "Сатирикон". В мае также в Петрозаводске покажут спектакль "Школа жен" Московского театра им. Вл. Маяковского. До конца лета "Театральный маршрут" ждут в Екатеринбурге, Оленегорске, Братске и Кирове.