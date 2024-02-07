Паоло Ланди 27 марта представит в Волковском театре комедию "Венецианские близнецы"

Открытый показ состоится во Всемирный день театра

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Итальянский режиссер Паоло Эмилио Ланди поставит на сцене Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле комедию Карло Гольдони "Венецианские близнецы", открытый показ спектакля состоится 27 марта, во Всемирный день театра. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель Волковского театра Валерий Кириллов.

"27 марта, во Всемирный день театра, театр им. Ф. Волкова делает открытый показ "Венецианских близнецов" для тех, кто успеет записаться, для широкой театральной общественности. Впервые за долгие годы с нами вновь сотрудничает полностью зарубежная команда, итальянская, которую возглавляет Паоло Эмилио Ланди. Перед этим у нас были мастер-классы с замечательным итальянским педагогом Фабио Манголини, который преподавал пластику персонажей комедии дель арте. Художник-постановщик, художник по костюмам - тоже итальянка Сильвия Тальяферри", - сказал Кириллов.

"Венецианские близнецы" уже были в репертуаре Волковского театра - 25 лет назад постановка пользовалась популярностью. Одну из главных ролей в спектакле исполнял заслуженный артист России Валерий Кириллов, ныне художественный руководитель Волковского театра. Для новой постановки Ланди создал новый перевод пьесы Карло Гольдони.

"Этот спектакль был невероятно популярным, потому что комедия дель арте предполагает провокации в зрительном зале, когда выбирается жертва, либо, когда выбирается соавтор в партере, на балконе, в бельэтаже. Как оказалось, наш зритель невероятно ведется на это и очень любит. Когда это сделано со вкусом - это очень заводит и бодрит зрительный зал, тем более, если это комедия с переодеваниями, комедия положений, характеров, комедия масок. Плюс представьте себе - Венеция, гондолы, балконы, все происходит в дни венецианского карнавала", - отметил Кириллов.

По его словам, сценография постановки будет поражать зрителя необычными цветовыми сочетаниями - пастельные тона на фоне яркой воды, причудливые костюмы. В спектакле будет использоваться музыка Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, а также современные стилизации венецианской карнавальной музыки.

О работе Ланди в Ярославле

Уроженец Рима Паоло Ланди около 30 лет ставит спектакли в России. "Венецианские близнецы" не первый опыт его сотрудничества с ярославским театром. В 2019 году Ланди поставил в Театре драмы им. Федора Волкова спектакль "Неаполитанские каникулы" по пьесе Эдуардо Скарпетта "Дом сумасшедших". В постановке актеры исполняют традиционные неаполитанские песни на итальянском языке, а также фрагменты из оперных партий.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника и предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".