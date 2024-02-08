В Петербурге отметят 180-летие государственного деятеля Анатолия Кони

Программа мероприятий продлится до 22 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Программа мероприятий, приуроченная к 180-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля Анатолия Кони (1844-1927), продлится в Петербурге с 8 по 22 февраля 2024 года. Начнется она с организованной Фондом поддержки и развития исторического наследия А. Ф. Кони и Министерством юстиции РФ выставки "У истоков судебной этики", которая откроется в Новом здании Российской национальной библиотеки (РНБ), сообщила пресс-служба библиотеки.

"Выставка расскажет о жизненном пути талантливого судебного деятеля, о самых громких делах в карьере, о его современниках. Среди экспонатов - прижизненные издания Анатолия Кони из фондов РНБ середины XIX - начала XX веков, а также современные исследования", - рассказали в пресс-службе.

Анатолий Кони ввел в практику юриспруденции важнейшее понятие "Судебная этика", касающееся тех этапов судопроизводства, которые связаны с вынесением приговора. На выставке будет представлен его труд "Нравственные начала в уголовном процессе" (1902), опубликованный в "Журнале Министерства юстиции", где он впервые вводит это понятие. В числе изданий, заслуживающих особого внимания - "О праве необходимой обороны" (1866), написанное еще во время учебы на юридическом факультете, а также "Воспоминания о деле Веры Засулич" (1933), связанные с обстоятельствами судебного процесса 1878 года, когда суд присяжных под председательством А. Ф. Кони вынес оправдательный приговор по делу Веры Засулич, стрелявшей в санкт-петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова.

Еще 8 февраля в "Павловской" гимназии №209 состоится открытие зала имени Анатолия Кони, а в Выставочном зале федеральных архивов на Заневском проспекте презентуют выставку "Слово - одно из величайших орудий человека". Ее посетители смогут познакомиться с архивными документами второй половины XIX в., в том числе с заметками Кони и его письмами к Антону Чехову и великим князьям Константину Константиновичу и Николаю Михайловичу.

Также 9 февраля, непосредственно в день рождения Анатолия Кони, пройдет церемония возложения цветов к надгробному памятнику на его могиле, а из орудия Петропавловской крепости в присутствии Министра юстиции РФ Константина Чуйченко будет произведен полуденный выстрел. У Нового здания РНБ в этот день состоится церемония открытия закладного камня на месте установки будущего памятника. Одним из центральных событий всей программы станет торжественное собрание в Институте русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук, в рамках которого пройдет церемония гашения почтовой марки "180 лет А. Ф. Кони" в серии "Выдающиеся юристы России". Вечером того же дня в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится праздничный концерт. Завершит серию памятных мероприятий Всероссийская научно-практическая конференция "Идеи и взгляды А. Ф. Кони в работах о нравственных основах в российском праве и его роль в развитии современной правовой науки", которая пройдет в РНБ 22 февраля.

О Кони

Анатолий Кони - российский юрист, судья, государственный и общественный деятель, литератор, судебный оратор, действительный тайный советник. Родился 28 января (9 февраля по новому стилю) 1844 года в Санкт-Петербурге - умер 17 сентября 1927 года в Ленинграде. Является автором монументальных произведений "На жизненном пути", "Судебные речи", "Отцы и дети судебной реформы", биографического очерка "Федор Петрович Гааз". В 1902 и 1903 годах был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.