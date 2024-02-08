Президент Белоруссии отметил ее яркий талант и неповторимое актерское мастерство

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с днем рождения, отметив ее яркий талант и неповторимое актерское мастерство. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваше творчество, основанное на лучших традициях советского кинематографа и театрального искусства, снискало широкую популярность в нашей стране. Белорусские зрители знают и любят спектакли и фильмы с вашим участием", - говорится в поздравлении.

По словам Лукашенко, "яркий талант, неповторимое актерское мастерство и бесконечное женское обаяние Муравьевой принесли ей заслуженный успех и признание миллионов поклонников".

Белорусский лидер выразил уверенность, что и в дальнейшем деятельность народной артистки будет "способствовать укреплению дружбы и развитию культурного сотрудничества между братскими народами Беларуси и России".

Народная артистка РФ актриса театра и кино Ирина Муравьева отмечает 75-летие. В 1970-1977 годах она служила в Центральном детском театре, затем - в Московском государственном академическом театре имени Моссовета. С 1993 года является актрисой Государственного академического Малого театра. Актриса дебютировала в кино в 1973 году. Среди ее наиболее известных ролей - Людмила Свиридова в мелодраме "Москва слезам не верит", Нина Соломатина в фильме "Карнавал", Надя Клюева в комедии "Самая обаятельная и привлекательная". В общей сложности Муравьева снялась более чем в 40 фильмах и сериалах.