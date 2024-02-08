Премьер-министр России отметил ее невероятный талант и безграничное обаяние

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку РФ Ирину Муравьеву, отметив ее невероятный талант и безграничное обаяние. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Невероятно талантливая и неподражаемая актриса, обладающая многогранным дарованием, яркой индивидуальностью и безграничным обаянием, всю свою жизнь вы посвятили служению искусству, внесли значительный вклад в российскую культуру", - говорится в послании премьера.

Мишустин подчеркнул, что спектакли с участием Муравьевой пользуются неизменным успехом у зрителей, как и работы в кино, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа и принесшие актрисе всенародную любовь. Он пожелал Муравьевой дальнейших успехов, интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия.

Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Окончила драматическую студию при Центральном детском театре, в 1982 году получила диплом актерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского. С 1993 года является актрисой Государственного академического Малого театра. Задействована в постановках "Женитьба Бальзаминова" и "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесам Александра Островского, "Женитьба" и "Мертвые души" по произведениям Николая Гоголя, "Всегда зовите Долли!" по мотивам пьесы Торнтона Уайлдера "Осторожно, сваха!"

Актриса дебютировала в кино в 1973 году. Среди ее наиболее известных киноработ - Людмила Свиридова в мелодраме "Москва слезам не верит", Нина Соломатина в фильме "Карнавал", Надя Клюева в комедии "Самая обаятельная и привлекательная". В общей сложности Муравьева снялась в более чем 40 фильмах и сериалах. Награждена орденами "Знак Почета", Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1981 года, премии правительства РФ в области культуры 2006 года.