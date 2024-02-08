Билеты на концерт Арбениной в Приморье продаются, несмотря на протесты общественников

Выступление Кристины Орбакайте в городе отменили

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Онлайн-продажа билетов на концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке, запланированный на 27 февраля, продолжается, несмотря на протесты общественников. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков попросил организаторов отменить концерты Арбениной и заслуженной артистки России Кристины Орбакайте, поскольку против них выступили местные общественные организации. Концерт Орбакайте, который должен был состояться 19 марта, отменили.

Кроме того, 8 февраля Совет почетных граждан Владивостока и Приморского края направил в городскую администрацию обращение с просьбой отменить концерты Арбениной и Орбакайте, чтобы не "давать этим людям возможность выступать и зарабатывать здесь, а потом тратить деньги на недружественные страны".