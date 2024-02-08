Платформа Wink в 2024 году покажет фильм "Особенности национальной больницы"

Режиссером кинокартины выступил Станислав Светлов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Фильм "Особенности национальной больницы", режиссером которого выступил Станислав Светлов, а продюсерами Алексей и Илья Учители, выйдет в онлайн-кинотеатре Wink в 2024 году.

"Это первая наша совместная работа с Wink, сценарий написал замечательный сценарист и режиссер Александр Рогожкин. Мы когда-то купили у него этот сценарий и надеемся, что его дух будет сохранен в этом фильме", - рассказал со сцены Алексей Учитель.

Производством проекта занимается студия "Рок". Как рассказал режиссер Станислав Светлов, фильм особенно понравится тем, кто смотрел картины "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки" Александра Рогожкина.

"Мы прикоснулись к Рогожкину и своим названием продолжили его традицию. Тем зрителям, которые любят и помнят "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", это будет близко. Но и тем, кто просто посмотрит этот фильм, этот будет актуально. Ведь в истории про то, как немец приезжает в обычную петербургскую больницу, не зная языка, пытается изъясниться - я думаю, здесь можно найти много аллюзий на сегодняшний день. Ведь самое главное здесь то, что люди пытаются найти друг с другом общий язык", - сказал Светлов.

По сюжету, о котором создатели картины рассказали на питчинге Минкультуры в 2022 году, молодой волонтер Вернер Мюллер приезжает из-за границы на практику в неврологическое отделение обычной больницы в Санкт-Петербурге. Он мечтает помогать больным и нуждающимся, но в течение дня попадает в различные комичные ситуации, пытаясь понять, что такое русский характер.

В 2024 году Wink выпустит пять больших флагманских проектов, сообщил со сцены директор по контенту Александр Косарим. "Что же нас ждет в 2024 году? Это пять больших флагманских проектов, которые находятся в разном историческом сеттинге, мы с этим экспериментируем, берем и прошлое, и настоящее, и будущее. Достаточно активно используем жанровую матрицу и смотрим на те жанры, в которых мы еще не представлены, но на которые есть неплохой спрос. Поэтому в этом году у нас будут эксперименты и с Sсi-fi (научная фантастика), и проектами, связанными с катастрофами, а также эротические проекты", - рассказал он.

О проектах

Так, в 2024 году зрители платформы увидят шпионскую драму об эпохе холодной войны "ГДР", сериал-катастрофу о прохождении Северного морского пути на пассажирском судне, основанный на реальных событиях "Челюскин. Первые" с Глебом Калюжным, психологическую драму "Неверные" с Оксаной Акиньшиной с роли адвоката и алкоголички, Sсi-fi драму молодого режиссер Амира Исаева "Реплика" с Никитой Ефремовым и Софьей Лебедевой, второй сезон сериала "Плакса", шоураннером которого вновь выступает Сергей Жуков, и сериал о популярной в 1990-е годы женской поп-группе "Комбинация" с Никитой Кологривым, Елизаветой Базыкиной и Павлом Прилучным.

Осенью на платформе также выйдет детективно-историческая драма "Чистые" режиссера Николая Хомерики про "девушек, которые дарят мечту". "Санкт-Петербург, 1903 год, девушки продают мужчинам не тела, они продают чувства и иллюзию любви. И при этом хотят быть чистыми и свободными", - рассказала продюсер фильма Наталья Лазарева.