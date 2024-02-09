В Филармонии имени Шостаковича пройдет премьера Симфонии № 26 Сергея Слонимского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Мировая премьера Симфонии № 26 народного артиста России Сергея Слонимского пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Симфонию в день памяти композитора исполнит Академический симфонический оркестр под управлением Андрея Аниханова, сообщила пресс-служба филармонии.

"Симфонии Слонимского - жанр исповедальный, это музыкальный дневник человека о нашем времени <...> Каждая его симфония - составляющая симфонического мегацикла, создаваемого на протяжении всей жизни", - приводит пресс-служба слова вдовы композитора музыковеда Раисы Слонимской. Двадцать шестая была написана в 2009 году, когда композитор сочинил семь монументальных полотен - симфонии №№ 21-27.

В программу концерта также вошли Пятая симфония Александра Глазунова и симфоническая фантазия "Франческа да Римини" Петра Чайковского.

Сергей Слонимский (1932-2020) - патриарх петербургской композиторской школы. На протяжении 70 лет его музыка составляет неотъемлемую часть афиши Петербургской филармонии.

Слонимский написал, в том числе, 34 симфонии, восемь опер, два балета. Музыка композитора звучит в фильмах "Республика ШКИД", "Интервенция", "О тех, кого помню и люблю".