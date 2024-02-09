Спектакль Галины Волчек "Двое на качелях" возвращается в репертуар "Современника"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Постановка "Двое на качелях" по пьесе Уильяма Гибсона, которая в 1962 году стала режиссерским дебютом Галины Волчек, возвращается на сцену театра "Современник", сообщила пресс-служба театра.

"В юбилейный год Галины Борисовны Волчек мы озаботились вопросом - в череде самых основных вопросов: как оставить и сохранить в репертуаре спектакли Галины Борисовны. <...> Театр решил вернуть это название ["Двое на качелях"] в репертуар. На идею театра откликнулись удивительные, замечательные актеры и те, кто вместе с Галиной Борисовной делал спектакль", - рассказал ТАСС народный артист РФ, председатель худсовета театра Владислав Ветров.

Спектакль "Двое на качелях" стал одним из символов "Современника". Роли двух главных героев в разные годи исполняли Татьяна Лаврова и Михаил Козаков, Лилия Толмачева и Геннадий Фролов, Елена Яковлева и Николай Попков и другие артисты. Волчек неоднократно возвращалась к этой постановке, последняя редакция была в 2015 году. В обновленной версии спектакля играют Юрий Чурсин и Татьяна Бабенкова. Творческая команда, работавшая над постановкой, изучила архивы, видеозаписи, рецензии на спектакли разных лет, мемуары участников прежних постановок и отзывы зрителей. Декорации спектакля, которые создал художник-постановщик Павел Каплевич, были сохранены.

"С огромным энтузиазмом были изучены материалы и видео каких-то редакций. Мы постарались изучить как видео, так и интервью, воспоминания тех, кто видел первые постановки. И Юрий Чурсин, и Татьяна Бабенкова удивительно погрузились в это. Я вижу стилистику и язык Волчек в этом решении, в этой редакции. Ничем мы не погрешили против той художественной правды, за которую всегда ратовала Галина Борисовна, мне так кажется", - сказал Ветров.

Директор театра Юрий Кравец в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что "Двое на качелях" - культовое название для театра, а нынешняя премьера - гимн любви, гимн Галине Волчек. По словам директора, атмосфера спектакля стала проявляться уже во время репетиций. "Порепетировали и поняли, что происходит какая-то химия, возникает какая-то сумасшедшая атмосфера. Прогоны, конечно, разными бывают. Но нашелся этот ключ, нашлась эта атмосфера - атмосфера какой-то сумасшедшей любви, что очень важно для человека в зале", - отметил собеседник агентства.

Юрий Чурсин, который исполняет роль Джерри, также стал автором новой редакции. Он отметил, что герои пьесы взрослеют на глазах у зрителей. "Главной темой спектакля и всего, что мы делаем, стала мысль - человек несет ответственность за свою жизнь не за счет другого. Герои пьесы взрослеют у нас на глазах: они понимают, что любовь - это не обладание, что любовь - это более высокое чувство, это взрослая позиция по отношению к миру", - привели слова актера в пресс-службе "Современника". Премьерный показ пройдет 9 февраля на Основной сцене.