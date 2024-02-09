В Японии умер дирижер Сэйдзи Одзава

Ему было 88 лет

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. В Японии на 89-м году жизни умер знаменитый дирижер Сэйдзи Одзава. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, дирижер умер в своем токийском доме, причиной смерти стала остановка сердца.

Одзава родился в 1935 году в Китае. Он начал заниматься музыкой с раннего детства. Первую престижную премию Одзава получил в 1959 году на международном конкурсе дирижеров во Франции. После учебы в США в Нью- Йоркской филармонии работал с крупнейшими симфоническими оркестрами США и Канады.

В репертуаре Одзавы были музыкальные произведения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Альфреда Шнитке. Он поддерживал дружеские отношения с Мстиславом Ростроповичем, которого называл "старшим братом", а Ростропович его - "самым большим другом из всех музыкантов". В 2011 году Одзава был награжден российским орденом Дружбы за большой вклад в сохранение и популяризацию культуры России за рубежом.