В Орле впервые выставили артиллерийское орудие начала XVII века из бывшей крепости города

Его нашли на территории поселения, которое было заложено Иваном Грозным в 1555 году, пояснил представитель городского краеведческого музея Даниил Афанасьев

ТАСС, 9 февраля. Единственный экземпляр артиллерийского орудия начала XVII века, найденный в Орле археологами на участке бывшей крепости, впервые выставили в городском краеведческом музее на выставке "Орловский край - территория древностей". Всего в экспозиции - более 200 экспонатов из последних археологических раскопок, рассказал ТАСС представитель музея Даниил Афанасьев.

"Редкий предмет, который впервые выставляем - это целиковый ствол артиллерийского орудия типа волокнетка, тип орудия - пищаль. Это первая треть XVII века. Это очень большая редкость, потому что он был найден археологами непосредственно на территории детинца Орловской крепости. И он целиковый, то есть сохранился полностью, на нем есть орнамент. Такие находки в археологии крайне редки", - сказал он.

Он пояснил, что детинец Орловской области - историческая часть Орла, где располагалась крепость. "Это то поселение, которое было заложено Иваном Грозным в 1555 году, и детинец - это часть крепости", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, железные артиллерийские орудия в начале XVII века были крайне редкими и дорогими, их делали на заказ партией до трех-пяти штук. Афанасьев уточнил, что ствол нашли археологи в конце 2023 года, оружие в свое время принадлежало государству, им пользовалось городовое ополчение для обороны крепости.

Он отметил, что на выставке также можно увидеть более 200 экспонатов, в том числе периода неолита или V-III веков до нашей эры, например, заготовку под кремниевый топор, части керамики, а также раннего и позднего средневековья V-VI, XI-XII веков, нового времени XVI-XVIII веков.

Кроме того, на выставке представлены два альбома с монетами разных эпох, например, частично сохранившаяся монета из голландского города Гронингена, монета периода польского короля Яна II Казимира, монета эпохи шведской королевы Кристины и другие. По данным музея, часть экспонатов найдена в результате раскопок Сейминско-Суджинской экспедицией Института археологии РАН на территории бывшего детинца Орловской крепости, Красного моста и других мест.