Кирилло-Белозерский музей получил в подарок к 100-летию картины XIX века из Неаполя

Имя автора работ не удалось установить

ТАСС, 20 февраля. В фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника поступили три картины XIX века. Их передала в дар к 100-летию музея семья вологодских художников и реставраторов Федышиных, это первые в коллекции музея живописные работы зарубежных авторов XIX века, сообщили ТАСС в музее-заповеднике.

"Неапольские пейзажи были написаны с натуры во второй половине XIX века и относятся к художественному течению Позиллипо. Под школой Posillipo подразумевается группа художников, занимавшихся исключительно пейзажной живописью, собравшихся в Неаполе во втором десятилетии XIX века, сначала вокруг Антона Сминка ван Питлоо, а затем вокруг Джачинто Гиганте. Название школы восходит к холмистому выступу Позиллипо в северной части Неаполитанского залива, расположенного в современных границах города Неаполя. Район, откуда открывается один из лучших видов на Неаполитанский залив", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Как отметил гендиректор, в 1810-е годы вдоль берега моря была проложена дорога, которая стала привлекать туристов. Им показывали останки античных вилл и амфитеатра, а также гроты, в одном из которых, по местному поверью, был похоронен древнеримский поэт Вергилий. "Среди путешественников были востребованы картины, вызывающие воспоминания об этом месте, играющие ту роль, которую сейчас играют фотографические открытки. Так художники создавали в большем количестве оригинальную сувенирную продукцию. Безусловно, поступившие в музей картины являются оригиналами и имеют художественную, культурную, научную ценность. Если составить две из них вместе, получится диптих", - добавил руководитель.

Имя автора картин не установлено. Длительное время пейзажи хранились в семье вологодских художников и реставраторов Федышиных, которые передали в музей эти произведения. На двух картинах изображен "Неаполь с моря", на одной - "Кастелламмаре-дель-Гольфо". Картины среднего размера - 47,7 на 91,8 см, выполнены в технике гуашь, сообщила заместитель гендиректора Светлана Смирнова.

Пейзажи поступили в удовлетворительном состоянии, однако необходимо провести консервационно-реставрационные работы, так как на полотнах обнаружены разрывы, потертости и заломы. После реставрации картины представят зрителям.