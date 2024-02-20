В новые регионы РФ передадут часть книг из библиотеки Всемирного фестиваля молодежи

Книги на иностранных языках останутся в Сириусе

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 26 тыс. изданий получила библиотека Всемирного фестиваля молодежи и Сириуса, которая откроется 3 марта, книги на русском языке будут направлены в новые регионы России. Об этом сообщила председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева на пресс-конференции, посвященной подготовке к фестивалю.

"Мы подготовили уникальный совместный проект создания библиотеки фестиваля и Сириуса. Мы уже направили всем участникам письма с предложением привозить книги в подарок библиотеке, которую мы вместе собираем. Иностранные гости привезут произведения русских классиков, изданные на их родных языках, а участники фестиваля из России привезут своих любимых, наиболее читаемых авторов. И у нас будет работать 50 волонтеров из [Научно-технологического] университета ["Сириус"]. Каждый участник узнает про этот проект. Каждая подаренная книга будет сопровождаться специальной карточкой, наклейкой с указанием имени участника и страны, которую он представляет, и книга, которую он подарил, таким образом будет таким историческим объектом", - сказала Шмелева.

По ее словам, крупнейшие издательства и библиотеки-партнеры уже передали в фонд будущей библиотеки порядка 26 тыс. книг. "Мы создаем как раз под те проблемы, глобальные вызовы глобальную библиотеку, которая будет снабжена и системой хранения, и системой доступа к этим книгам. Это все будет инновационно и удобно. Мы ее открываем 3 марта, а 11 марта все книги на русском языке, которые будут подарены нам участниками фестиваля, будут отправлены в новые регионы, а книги на иностранных языках останутся здесь. Таким образом, библиотека получит распределенную основу, площадку и будет продолжать работать, методически наполняться и методически прирастать теми мероприятиями, которые мы будем инициировать в Сириусе", - добавила Шмелева.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.