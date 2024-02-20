Директор студии "Мечталет" заявил, что господдержка поможет развитию анимации

Оказать содействие студии поручил президент России Владимир Путин

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Поддержка анимационной студии "Мечталет", содействие которой поручил оказать президент России Владимир Путин, будет способствовать развитию на Дальнем Востоке этой индустрии и запуску новых проектов, сообщил журналистам директор студии Илья Кузнецов.

Президент России ранее поручил Минкультуры России рассмотреть вопрос о помощи студии "Мечталет" в производстве и продвижении анимационных фильмов. Кроме того, глава государства поручил правительству РФ рассмотреть возможность оказания комплексной поддержки в реализации проекта "Анимационный кластер Хабаровского края".

"Мы признательны за оказанное президентом России внимание развитию отрасли, которое будет способствовать дальнейшему становлению индустрии на Дальнем Востоке и появлению уже в перспективе ближайших лет проектов и новых имен, которые достойно представят регионы не только в России, но и на международном уровне", - заявил Кузнецов.

По его словам, отечественная анимация в последние годы переживает период подъема, и это сделано при непосредственном участии государственных органов на федеральном уровне. "Результатом поддержки стал тот факт, что многие таланты по всей стране получили возможность для развития и Дальний Восток здесь не стал исключением", - отметил глава студии.

"Мечталет" открыли в 2018 году. Самой известной работой студии является мультсериал о приключениях рюкзачков "Спина к спине", который вышел на стриминговых сервисах и телеканалах России, а также в Китае, Казахстане, Белоруссии и Таиланде. Это первая на Дальнем Востоке анимационная студия, сочетающая традиции российской школы анимации, дальневосточную культуру и актуальные тренды.