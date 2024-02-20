Турецкий актер Бурак Озчивит не против сняться в российском сериале

При этом актер признался, что российские сериалы пока не видел

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по ролям в сериалах "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман", во время приезда в Москву рассказал, что не против сняться и в российском сериале.

Озчивита пригласили в качестве специального гостя на киноконцерт "Музыка турецких сериалов", который проходит во вторник вечером в Москве на площадке Crocus City Hall.

"Я не могу сказать, какую роль бы предложили, это сложно сказать, но я бы наверное согласился на такое предложение", - ответил Озчивит на вопрос, какую роль он хотел бы сыграть в российском сериале.

При этом актер признался, что российские сериалы пока не видел. "Я снимаюсь 6-7 дней в неделю, у меня, к сожалению, совершенно нет времени, чтобы смотреть ни русские, ни турецкие сериалы. Я предпочитаю не смотреть, а сниматься", - пояснил Озчивит.

Он рассказал, что неоднократно бывал в Москве и познакомился с русской культурой. В этот раз его встретили песней "Калинка" и угостили водкой. "Я не разбираюсь в российской географии, но приезжал много лет назад и слышал про белые ночи и то, что в России всегда все белым бело", - поделился актер.