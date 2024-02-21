БДТ покажет премьеру спектакля "День числа Пи"

Режиссером постановки выступил Фамил Джавадов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) покажет на Малой сцене премьеру спектакля "День числа Пи" по одноименной повести Нины Дашевской. Постановку осуществил молодой режиссер Фамил Джавадов, сообщили в пресс-службе БДТ.

"День числа Пи" - это история о первой любви, о противостоянии двух подростков, влюбленных в одну музу, о попытках понять, "кто я?" в этом сложном мире. История в спектакле рассказывается "из головы" главных героев, строится как поток их внутренних монологов, которые в какой-то момент сходятся в одной точке. И становится понятно, что не такие они и разные, эти ребята", - рассказали в пресс-службе. Там привели слова режиссера-постановщика, который хотел бы, "чтобы зрители-подростки узнали себя в героях и поняли, что тот, кто нам кажется странным или агрессивным, тоже способен чувствовать и переживать".

Над спектаклем работали сценограф и художник по костюмам Катерина Андреева, композитор Александр Захаренко, художник по свету Евгений Киуру, видеохудожник Егор Лавров. Вместе с артистами БДТ в спектакле играют студенты Российского государственного института сценических искусств.

Фамил Джавадов - выпускник режиссерской мастерской Андрея Могучего. Сотрудничал с "Пятым театром" в Омске, участвовал в лаборатории "Молодые драматурги & Молодые режиссеры" в рамках проекта "Сцена будущего" в Москве. Его дебютный спектакль в БДТ "Черная скрипочка" стал в 2022 году лауреатом ХХХ фестиваля "Театры Санкт-Петербурга детям" в номинации "Лучший драматический спектакль для детей".